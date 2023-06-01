イスラエル中部で22日、イランからのミサイル攻撃があり15人が負傷しました。前日には南部にもミサイルが着弾し、イランによる攻撃が激しさを増しています。イスラエルメディアによりますと最大都市テルアビブで22日、イランのミサイル攻撃により15人が負傷しました。イランは広範囲に小型爆弾を拡散させるクラスター弾を使ったためイスラエル軍が迎撃できなかったとみられます。イスラエルでは21日にも南部でミサイルが着弾し175