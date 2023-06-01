お笑い芸人のひょっこりはんさんが、自転車レーンでの違法駐車の禁止を呼びかけました。ひょっこりはんさん：駐車を取り除くということで安心した道が出来上がる。4月から自転車の違反に「青切符」が適用されるのを前に、お笑い芸人のひょっこりはんさんが、自転車専用レーンで自転車が安全に走行できるよう違法駐車の禁止を訴えました。