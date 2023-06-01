群馬・上野村の山林火災は、発生から36時間以上たった現在も延焼中です。21日昼に上野村で発生した山林火災は、約72haを焼き、現在も燃え続けています。自衛隊などが消火活動を行っていましたが鎮火のめどはたっておらず、一時解除されていた避難指示が22日夕方、近隣の9世帯に再び出されました。
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