群馬県上野村で発生した山林火災は、延焼が拡大するおそれがあるとして、きのう夜、近くの住民に対し再び避難指示が出されました。おととい昼前に発生した群馬県上野村の山林火災は、これまでにおよそ72ヘクタールが延焼し、けが人は確認されていませんが、現在も鎮火のめどは立っていません。村はきのう午前7時、近くの住民に出していた避難指示をいったん解除しましたが、風向きが変わったことなどから延焼が拡大するおそれがあ