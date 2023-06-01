イランが21日に行ったイスラエル南部の2つの都市への攻撃で、少なくとも180人がケガをしました。イランメディアは、ナタンツの核施設が攻撃されたことへの報復だと報じています。中東の衛星テレビ局・アルジャジーラによりますと、イランが21日夜、イスラエル南部のアラドとディモナをミサイル攻撃し、少なくとも180人がケガをしました。ロイター通信によりますと、ネタニヤフ首相は22日、アラドを訪れ、「国全体が戦いの前線だ。