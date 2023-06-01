発電機につながる部品の破損により、発電と送電を停止している柏崎刈羽原発6号機について、東京電力は、22日、送電を再開しました。柏崎刈羽原発6号機は、発電機から電気がわずかに漏れていることを示す警報が作動し、東京電力は発電と送電を停止、その後の調査で部品の破損が原因と分かり、21日までに部品の取り換えを完了していました。東京電力によりますと、22日午前10時半に原子炉のタービンを再起動し、午後2時に送電を開始