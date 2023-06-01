アメリカのトランプ大統領は21日、イランがホルムズ海峡を48時間以内に開放しなければ「イランの発電所を壊滅させる」との考えを示しました。これに対しイラン側は、攻撃が実行されれば、ホルムズ海峡を完全に封鎖すると警告しました。トランプ大統領は21日夜、SNSに、イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ「アメリカはイラン最大の発電所を最初の標的にして、あらゆる発電所を攻撃して壊滅させる！」と投稿し