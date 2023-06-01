鹿児島・湧水町の九州自動車道で、スポーツクラブの大型バスが中央分離帯に衝突し、バスに乗っていた中学生9人が病院に搬送されました。警察によりますと22日午前9時半過ぎ、九州自動車道上りの栗野インターチェンジとえびのインターチェンジの間で、追い越し車線を走っていたスポーツクラブの大型バスが中央分離帯のワイヤーに衝突しました。バスには鹿児島市の68歳の運転手と中学生17人が乗っていて、このうち中学生9人が病院に