ボートレース下関の「巌流本舗杯」は２２日、準優勝戦が行われた。岡村慶太（３８＝福岡）は準優９Ｒのイン戦でコンマ０６のトップタイとなる快ショットを放つと、他を全く寄せ付けない圧勝で優出一番乗りを果たした。今節の相棒５１号機は前回の優勝機。これまで通算１３優出で４Ｖ。機率は唯一５０％を超えるエース機だ。「エンジンは出ている。ペラを叩いてから良くなった。スリット近辺はずっと良かったけど、手前も良く