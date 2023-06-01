ボートレース若松の「サンケイスポーツ杯」は２２日、準優勝戦が行われた。村田修次（５２＝東京）は準優９Ｒ、道中は三つ巴の激しい競り合いを制し、２着で優出を決めた。「今節は上がりが早くて、乗り心地がずっといい。前半が物足りなかったので、準優は少し足を求めて雰囲気があったし、バランスも取れていた」と機力の底上げにも成功した。調整の方向性もつかんだだけに、優勝戦の「この方向でもう少し上積みを狙う。ス