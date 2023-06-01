プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アサリのボンゴレスパゲティー」 「アスパラのチーズ焼き」 「セロリのマリネ」 の全3品。 カフェで食べるようなイタリアンをお家でどうぞ。ワインが飲みたくなるかも!?【主食】アサリのボンゴレスパゲティー シンプルな材料でサッと作れるのに、本格的なパスタです。 ©Eレシピ 調理時間：10分 カロリー：479Kcal レシピ制作：フードコーデ