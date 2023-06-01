茂木外務大臣はきのう、中東・ホルムズ海峡への自衛隊派遣について、停戦後であれば、機雷掃海のために検討する可能性があるとの認識を示しました。茂木外務大臣は、日米首脳会談で日本側からホルムズ海峡への自衛隊派遣について憲法9条を念頭に「日本には様々な制約があり、法律的にできることとできないことがある」とアメリカ側に伝えたと。民放のテレビ番組で明らかにしました。トランプ大統領は「そうだろうな」という感じで