エールディヴィジ 25/26の第28節 ユトレヒトとイーグルスの試合が、3月22日22:30にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。 ユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはマティス・スレイ（FW）、ステファン・シグルダルソン（FW）、ジェイデン・スロリー（FW）ら