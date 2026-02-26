エールディヴィジ 25/26の第28節 フェイエノールトとアヤックスの試合が、3月22日22:30にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。 フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、ラヒーム・スターリング（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスは冨安 健洋（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）らが先発に名を連