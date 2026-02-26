セリエA 25/26の第30節 アタランタとベローナの試合が、3月22日23:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはギフト・オルバン（FW）、キーロン・ボウイ（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）らが先発に名を連ねた。