セリエA 25/26の第30節 ボローニャとラツィオの試合が、3月22日23:00にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはペドロ（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）らが先発に名を連ねた。 26