小泉防衛相は、来日したドイツのピストリウス国防相と会談し、イラン情勢や両国の防衛協力などについて意見を交わしました。小泉防衛相：世界中の目が中東に注がれる中でも、我が国周辺、そしてインド太平洋地域の安全保障に隙を生じさせてはなりません。この観点から非常にタイムリーな会談となりました。会談は、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地で行われ、両国の安全や地域の平和と安定の確保に向け、必要な場合は両国が協議して