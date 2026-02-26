いつも同じような組み合わせになってしまう……。パンツコーデがワンパターン化しているミドル世代は、洗練された着こなしを得意とする【無印良品】のスタッフさんをマネするといいかも。リネンジャケットやブークレジャケットを合わせたり、袖のロールアップや小物使いなどの小技も取り入れて、ワンランク上のパンツコーデを楽しんで。 大人コーデが垢抜ける春のパンツコーデ