２１日、雪に覆われた白普隆溝牧場。（ドローンから、ニンティ＝新華社記者／普布次仁）【新華社ニンティ3月22日】中国西蔵自治区林芝（ニンティ）市波密（ポメ）県の白普隆溝牧場は、3月下旬に入っても雪に覆われ、多くの観光客が高原の雪景色を満喫している。同牧場は地元の牧畜民が5〜7月に使う夏季牧場で、近年はハイキングコースが整備され、アウトドア愛好家の人気を集めている。２１日、雪に覆われた白普隆溝牧場。（ドロ
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