２０日、会場で「節気」をテーマとした書道・絵画作品を披露する子どもたち。（天津＝新華社配信）【新華社天津3月22日】二十四節気の一つ「春分」に当たる20日、中国天津市紅橋区の天津市少年児童活動センター（天津市少年宮）は北京市少年宮、石家荘市青少年宮（河北省）と共同で第6回「知行少年」少年児童節気文化プログラムを開始した。２０日、二十四節気にまつわる飛花令を披露する子どもたち。会場では「節気」をテーマ