アメリカのトランプ大統領が、イランの発電所へ攻撃の可能性を示唆するなか、イランの軍事精鋭部隊「革命防衛隊」は声明を発表し、攻撃を受ければ、「ホルムズ海峡を完全に封鎖する」などと警告しました。トランプ大統領は21日、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ「さまざまな発電所を攻撃し、壊滅させる。最大の発電所から始める」と自身のSNSに投稿しました。これを受け、イランメディアは、発電所を標的とした