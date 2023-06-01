22日未明、福井県あわら市で製材所から出火し、隣接する住宅など合わせて10棟に被害が出ました。この火事によるケガ人はいませんでした。警察と消防によりますと、22日午前0時10分ごろ、あわら市の製材所から火が出て、木造2階建ての事務所兼作業場と倉庫を全焼しました。また、製材所と隣接する住宅や飲食店などにも燃え移り、あわせて5棟が全焼しました。火はおよそ10時間後に消し止められましたが、周辺の建物の部分焼なども含