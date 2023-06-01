22日午後、愛知県豊橋市の交差点で乗用車同士の事故があり、79歳の男性が死亡しました。 22日午後3時10分ごろ、豊橋市東高田町の信号のない交差点で、「普通車同士の事故」と通行人から110番通報がありました。 警察によりますと、79歳の男性が運転する乗用車が右折しようとしていたところ、直進してきた25歳の男性が運転する乗用車と出会い頭に衝突しました。 この事故で、79歳の男性が意識不明の状態で病院に運ばれ