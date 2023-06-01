２２日、武漢市内を走るランナーたち。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢3月22日】中国湖北省武漢市で22日、2026武漢マラソンが開催された。２２日、武漢のシンボル「黄鶴楼」のそばを走るランナーたち。（武漢＝新華社記者／伍志尊）２２日、武漢市内を走るランナーたち。（武漢＝新華社記者／肖芸九）２２日、武漢のシンボル「黄鶴楼」のそばを走るランナーたち。（武漢＝新華社記者／伍志尊）２２日、武漢市内の武漢