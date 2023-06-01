◇オランダ1部第28節アヤックス1ー1フェイエノールト（2026年3月22日ロッテルダム）サッカーオランダ1部伝統のダービーマッチ「デ・クラシケル」で注目の日本人対決が実現。アヤックスのDF冨安健洋（27）は敵地フェイエノールト戦で2試合連続の先発出場。リーグ屈指のウインガーとして知られるアルジェリア代表FWハジ・ムサ（24）を封じるなど安定感抜群の守備力を披露。しかし、後半28分に負傷交代となるアクシデントが発