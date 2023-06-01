現地３月22日に開催されたエールディビジ第28節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位フェイエノールトと板倉滉、冨安健洋が所属する４位アヤックスが前者のホームで対戦した。日本代表対決にもなった伝統の“デ・クラシケル”に、フェイエノールトは日本人コンビが先発。一方のアヤックスは冨安が２試合連続のスタメン、故障離脱中の板倉はメンバー外となった。フェイエノールトは11分に決定機。左からのハジ・ムサのFKに渡辺が