ボートレース住之江の「サンテレビ杯争奪ボートの時間！ご視聴ありがとう競走」が２３日に開幕する。神里琴音（２１＝福岡）は住之江初参戦。今節から新エンジン。「ペラは叩いたけど、反応が鈍いから出てないのかな。それに水面が硬いのは苦手かも」と苦笑いだ。前節の福岡では男女混合戦で新ペラからのスタートながら予選突破と健闘している。「やっぱり仕上がっているエンジンをもらう方がいいですよ」とトーンは控えめだ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ホルムズ海峡へ自衛隊派遣 検討
- 2. 笠井信輔「いろんな女性と」告白
- 3. 小1ののちゃん 中学生級の学力も
- 4. ADHDの治療薬 国内で数量不足
- 5. ハイブラ店員 パパ活女子を煽る
- 6. 星街すいせい 個人事務所を設立
- 7. 有吉 フワちゃんTV出演に疑問
- 8. 教員免許なし 異動で突如校長に
- 9. 岸田元首相が番組出演、自虐も
- 10. 6月は「近年では珍しい梅雨」か
- 1. ホルムズ海峡へ自衛隊派遣 検討
- 2. 笠井信輔「いろんな女性と」告白
- 3. ADHDの治療薬 国内で数量不足
- 4. ハイブラ店員 パパ活女子を煽る
- 5. 教員免許なし 異動で突如校長に
- 6. 6月は「近年では珍しい梅雨」か
- 7. 斉藤被告の裁判 被害者の母証言
- 8. 宿泊費補助も 企業の花粉症対策
- 9. 埼玉でクルドの祭り 市議ら妨害
- 10. 高市氏の断りの口実「嫌ですね」
- 1. 生活保護世帯 18歳女性の苦悩
- 2. ひろゆき氏 首相の行動「下品」
- 3. 心の病で妻失い「二重の苦しみ」
- 4. 堀江貴文氏が強調「命に関わる」
- 5. 土屋太鳳、吉田鋼太郎とCM初共演
- 6. 橋下徹氏「妻は新聞で知った」
- 7. 子が運転→言い訳する親に制裁
- 8. カゴ83個盗む 常習犯更生の限界
- 9. 宗男氏 露からくり箱に入ったか
- 10. 投稿された彼氏への不満に反響
- 1. トランプ氏 訃報に「うれしい」
- 2. ドバイで発見の美女 計10回手術
- 3. 「日本窮地脱するの不可能」指摘
- 4. 米「イラン発電所を壊滅させる」
- 5. 島国・キューバで再び大規模停電
- 6. 台湾総統「原発ゼロ」の考え
- 7. カラオケで勉強 留学生が驚愕
- 8. 卒業後脱ぐ 真逆な日韓アイドル
- 9. ヘッドホン使わぬ乗客に注意
- 10. UAEが韓国に原油提供 異例の優待
- 1. イラン 日本関連船舶の通過確認
- 2. 路線バスの「ヲタ席」消えたワケ
- 3. 青春18きっぷ改悪 取り巻く変化
- 4. ミスド 清掃会社が運営のワケ
- 5. 介護休業 復帰後の収入減に絶望
- 6. ネット銀行 高金利ランキング
- 7. 「未経験のふりして」驚愕の理由
- 8. 釧路市が「廃墟化」致命的な欠陥
- 9. 賃貸にした実家「地域の汚点」に
- 10. 初心者には「ほぼ無理」な投資
- 11. 会社を倒産させた社長の末路
- 12. 慶喜家当主 実父と裁判寸前にも
- 13. 先日発売された「iPhone 17e」。本体10万円前後と聞きましたが、スマホの買い替えは何年ごとが一番お得なのでしょうか？ 修理か買い替えで悩んでいます。
- 14. 児童手当 第3子から月3万円に
- 15. 自転車の「やりがち」違反行為
- 16. 炒めものがパターン化? 自炊術
- 17. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
- 18. 竹中平蔵「私は李平蔵ではない」デマ流布には法的措置…住民税脱税疑惑も「事実捻じ曲げられた」新浪会長の処分には「納得いかない」
- 19. 日経225先物：23日夜間取引終値＝300円高、5万4040円
- 20. 新NISAで後悔 多い判断ミス解説
- 1. 年会費2.2万円 最強クレカとは
- 2. コーヒーやお茶を毎日飲む人は、認知症になりにくい可能性がある：研究結果
- 3. 男女全裸でサヴァイヴァル！ 絶体絶命の究極ドキュメンタリー「THE NAKED」
- 4. ビッグクラッピーが爆笑問題出演のタイタンライブに潜入！ 来場者を拍手でお出迎え
- 5. 被害を受ける前に対策すべし！ サイバーセキュリティクラウドの新「攻撃遮断くん」
- 6. Alexa対応の「スマートトイレ」が、あなたのプライヴェートな時間をもっと快適にする
- 7. ノビテック、ZACUTOのARCA SWISS互換Polarisシリーズ「Baseplate」「Camera Plate」「Shoulder Pad」を発売
- 8. 映画『ハイ・フライング・バード』は、資本主義に踊らされたスポーツビジネスの現実をあぶり出す
- 9. レシピ動画 コンテンツで勝負する、英・リキュールブランド：短尺・小規模で継続的にリーチ
- 10. ドコモオンラインショップにて「ドコモショップで受け取る」や「ドコモショップスタッフが届ける」を5月21日より一時停止！再開時期は未定
- 11. AIコードエディタ「Cursor」に月額200ドルの上位プラン、定額で20倍のAI利用枠
- 12. ついにyt-dlpのYouTubeダウンロード機能をフル活用するにはDenoなどのJavaScriptランタイムが必要に、インストール手順はこんな感じ
- 13. 40枚以上試したマニアが「今の自分にはJCBプロパーが最適解」と断言。JCBゴールドザプレミアをメインカードにする理由
- 14. 薄さ6mmの衝撃。板チョコみたいなXiaomi新作が「モバ充のかさばり」を完全攻略した
- 15. 【トレビアン】Twitterが日本語サービスを開始！ つぶやき厨大歓喜！
- 16. 鈴木史朗がプレイする最新バイオハザードの動画が話題！
- 17. スカパー!HD対応チューナー発売
- 18. 最新DisplayPort標準、更なるHBRに。4K/120Hz、8K/5K/60Hzに対応、RAWフォーマットにも
- 19. UQコミュニケーションズ、みなとみらい線で「WiMAX 2＋」を12月26日にエリア整備完了！駅構内や列車内において利用可能に
- 20. インディペンデントなローカルショップを世界とつなぐ「Farfetch」創業者ホセ・ネヴェス
- 1. りくりゅう あわや金メダル紛失
- 2. 重大な非行判明…騎手騎乗停止に
- 3. 大谷 身長が「1m93cm」に修正
- 4. 「なんの記録?」武豊に仰天の声
- 5. 木原龍一 大谷翔平巡りジレンマ
- 6. G甲斐 開幕2軍スタート決定
- 7. 大谷「最高の栄誉」受賞の可能性
- 8. 高校野球で歴史的得点 高知農
- 9. 藤澤の敬意に驚き「初めて見た」
- 10. 【カーリング】藤沢五月 相手に敬意の“くるりんショット”を国際連盟が紹介「素晴らしいフィニッシュ」
- 1. 小1ののちゃん 中学生級の学力も
- 2. 星街すいせい 個人事務所を設立
- 3. 有吉 フワちゃんTV出演に疑問
- 4. 岸田元首相が番組出演、自虐も
- 5. 天皇陛下 甥と姪へ「激励」か
- 6. YOU 今後の恋愛は「無理」と断言
- 7. 前田敦子明かす 元夫との現在
- 8. 吉村崇に母「別の家庭あるから」
- 9. 首相の写真「AI加工かと思った」
- 10. 「まじで山口百恵に似てる」の声
- 1. もはや新番組? ラヴィットに異変
- 2. 3分で脂肪を燃やすワークアウト
- 3. 40歳過ぎを「おばさん」失礼?
- 4. 離婚宣告された妻 高笑いした訳
- 5. スタバ 新スタイルのカフェ開店
- 6. 【漢字クイズ】「苔縄」はなんて読む？「苔」で止まる人続出！
- 7. 毎朝4分で効率よく筋トレ習慣化
- 8. 大胆にカット「ショートボブ」
- 9. 【松のや】″最大30％オフ″クーポンが3月19日15時で終了に。お得な9メニュー、今のうちに食べておかなきゃ！
- 10. 新築祝いに怖い顔の魚…迷惑
- 11. 資生堂パーラー新フレーバー登場♡美を叶える贅沢ジュレ4種
- 12. 小顔はヘアアレンジで叶う!?小顔テクニックヘア15選
- 13. エリア限定商品も。″シュガーバターの木″に今だけの贅沢な詰め合わせセット。
- 14. 「推しのレジ」10万件いいね
- 15. AVデビュー「大学中に広まり…」
- 16. 三越に遊び心ある和菓子が登場
- 17. 手を繋いで自転車に乗る2人。青春を謳歌するカップルかと思いきや、なんか違う…!?／恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活
- 18. 「ミシュランガイド」にウェブ版が登場！日本トップクラスのレストランがすぐにチェック可能に
- 19. 新食感のマシュマロ菓子が登場
- 20. 女性の悩みTOP5 健康的な解決法