ボートレース住之江の「サンテレビ杯争奪ボートの時間！ご視聴ありがとう競走」が２３日に開幕する。神里琴音（２１＝福岡）は住之江初参戦。今節から新エンジン。「ペラは叩いたけど、反応が鈍いから出てないのかな。それに水面が硬いのは苦手かも」と苦笑いだ。前節の福岡では男女混合戦で新ペラからのスタートながら予選突破と健闘している。「やっぱり仕上がっているエンジンをもらう方がいいですよ」とトーンは控えめだ