包丁をほとんど使わず、家にある調味料で手軽に作れるおかず。豚こまと玉ねぎを甘辛く煮て卵でとじるだけだから、料理初心者でも失敗しにくいのがうれしいところです。ご飯にのせれば満足感のある丼になって、はじめての自炊にもぴったり。「親子」じゃなくて「他人」だけど、豚こまと卵の相性は抜群です！『豚こまと玉ねぎの卵とじ』のレシピ材料（2〜3人分）豚こま切れ肉……250g 玉ねぎ……1/2個（約100g） 卵……3個 小麦粉…