[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節 柏 3-0 水戸 三協F柏]柏レイソルのルーキーが、新たな役割で評価を高めている。3-4-2-1の右センターバック(CB)として先発したDF山之内佑成は、後半44分にDF馬場晴也が投入されると右ウイングバック(WB)へポジションを上げ、3-0の勝利に大きく貢献した。昨年、柏の右CBで圧倒的な存在感を放っていたのがDF原田亘だった。攻撃的なサッカーでリーグを席巻していた柏では、左右のCBにも攻撃参加