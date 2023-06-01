ラ・リーガ 25/26の第29節 バルセロナとラヨ・バリェカノの試合が、3月22日22:00にカンプノウにて行われた。 バルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはイシ・パラソン（MF）、フラン・ペレス（MF）、ジェラール・グンバウ（MF）らが先発に名を連ねた。 24分に試合が動