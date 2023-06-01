ボートレース尼崎の「ＢＴＳ鳥取開設１４周年記念鳥取市長杯」が２２日に開幕した。伊久間陽優（２７＝群馬）は初日６Ｒは２コースから３着。「尼崎は初めてですが、乗りやすかった。行き足が良さそうなのでレース足もつけたい」と舟足にもまずまずの手応えをつかんだ。２０２６年後期適用勝率は６・０８でＡ２昇格ペース。ただ「できればキープして飛び級でＡ１目指したいんですけど…。頑張って欲を出して狙います」と現在