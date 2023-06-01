星街すいせいのアーティスト活動強化を目的とした個人事務所「Studio STELLAR」の設立と、新支援体制への移行がカバー株式会社から発表された。以下、カバー株式会社からのリリースとなる。◆◆◆星街すいせいは、2018年3月22日のデビュー以来アーティスト活動を軸に、様々な領域で活躍してまいりました。2019年にホロライブプロダクションに所属してからは、VTuberとして初となるYouTubeチャンネル「THE FIRST