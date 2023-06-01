D’ERLANGERが、再結成19周年記念日の4月22日に発売する11thオリジナルアルバム『Evermore』の各収録内容と、ジャケットアートワーク、そして最新アーティスト写真を公開した。「CD＋DVDデラックス・エディション」は、別冊フォト・ブックレット付きの三方背BOX仕様。さらに、通常盤CDブックレットとは異なるオリジナルブックレット付きで、CDには全10曲が収録されている。付属のDVDには、ファンクラブ限定ライブ＜KIDS BLUE STAND