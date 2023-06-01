通信業界を中心に活躍するライター4人と編集長の関口による「スマホ会議（仮）」。今回は総務省で行われている会議や2月の新製品について話し合っていきます。 端末購入プログラムにはどのようなテコ入れが必要か 石川氏 NTTの決算会見では、島田社長から端末を早く返却する人が多くて赤字になっているという話がありました。これがドコモの現状をすべて物語っているなと思いましたね。 石川氏