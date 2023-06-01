USB充電器やケーブルでおなじみのCIOのケーブル関連品を、今年に入って複数買って使っている。CIO製品は以前から使っていて便利なものが多いが、「でもこれちょっとお高い？」と思った製品は、Amazonのほしい物リストに登録して「あとで買う」ということにしておいた。そして2026年の年始、ほしい物リストを整理していたら多くのCIO製品が目に付いたので「じゃあ買うか」ってコトで購入した。 ケーブル、