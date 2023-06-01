高度にテクノロジー化された現代社会において、便利さと引き換えに、我々は「余裕」という名の贅肉を削ぎ落としてしまったようだ。効率化の波に呑まれ、パソコンのモニターと睨み合う日々。 気づけば背中は丸まり、視線は下を向き、心まで内側へ閉じこもってしまう。そんな「しんどい」現代社会を生きる多くの人間たちが、保とうとしているのは、プライドだろうか、それともただの虚勢だろうか。 2年ほ