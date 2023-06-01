ボートレース福岡の「九州プロレス杯」が２２日に開幕した。大串重幸（４１＝長崎）は初日９Ｒでいきなりの絶好枠。「放りたかったけど、負けられないと思って全速」と気持ちのこもったコンマ０９のトップスタートから逃げ切りに成功。絶好の船出を決めた。初下ろしで大橋栄里佳が優出（３着）し、続く藤森拓海も軽快な動きを披露した１５号機が相棒。「いいと思う。どこがという感じではないけど、トータルで見て全体に少し