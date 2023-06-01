【御坂美琴 振袖ver.】 3月23日 出荷開始 価格：29,700円 KADOKAWAは、フィギュア「御坂美琴 振袖ver.」を3月23日に出荷開始する。価格は29,700円。 アニメ「とある科学の超電磁砲T」より、主人公・御坂美琴が華やかな振袖姿で登場。限定100枚販売の浮世絵用に描き下ろされたイラストが立体化されている。 髪飾りには大好きなゲコ太がおり、橙色の振袖をはためかせてレ&#