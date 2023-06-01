【カイロ＝村上愛衣】ロイター通信は２２日、トルコ外交筋の話として、トルコのハカン・フィダン外相がイランのアッバス・アラグチ外相や米国政府高官と電話会談したと報じた。米イスラエルとイランの戦闘が激化するなか、事態の収束に向けた方策をそれぞれ話し合ったとみられる。フィダン氏は、エジプトのバデル・アブデルアティ外相、欧州連合のカーヤ・カラス外交安全保障上級代表とも電話で協議した。米ニュースサイト・