いや、怒りますって。逆に奥さんが婚活パーティーに参加していても怒らないのでしょうか…。最近帰りが遅かった理由は…そう！ 婚活パーティーに参加していたから!!取引先との飲み会というのは真っ赤な嘘。この日たまたまバレただけで、すっかりハマっているのです…。【まんが】夫が婚活していました(ウーマンエキサイト編集部)