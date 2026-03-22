90年代に「チャイドル」として絶大な人気を誇った俳優の野村佑香が、42歳となった現在の美貌と、2児の母として実践している独自の教育方針を明かした。【映像】42歳現在の姿3月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、人気モデルや俳優を多数輩出した雑誌『nicola』の創刊期を支え、ドラマ『木曜の怪談』などで一世を風靡した野村の私生活に密着する企画「のぞき見！隣のママ」が放送された。自宅の玄関でスタッフを出迎えた