現地時間３月22日に開催されたスコットランドリーグ第31節で、日本人コンビが所属するセルティックが、ダンディー・ユナイテッドと敵地で対戦した。前田大然と旗手怜央が揃って先発したセルティックは、13分に最初のチャンスを迎える。ゴール前の混戦からボールを拾ったティアニーがキックフェイントで相手をかわし、左足のシュートを放つ。しかし、枠を捉えられない。その後はボールを握るも、なかなかシュートまでいけない