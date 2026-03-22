◆米大リーグオープン戦ブルージェイズ―レイズ（２２日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、レイズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場する。メジャー挑戦１年目の岡本はここまでオープン戦７試合に出場して１５打数５安打、打率３割３分３厘、１本塁打、４打点。攻守で順調な調整を示している。前日２１日（同２２日）は昨季、サイ・ヤング