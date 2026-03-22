栃木県那須町長選は２２日、投開票が行われ、現職の平山幸宏氏（６３）（無所属）が５０９９票を獲得し、新人で前町議の小山田典之氏（６４）（同）を１票差で破り、３選を果たした。事務所で支持者とともに万歳した後、平山氏は「一生涯この１票の重さを忘れることはない。町の未来のために町民としっかり向き合っていく」と述べた。選挙戦では、「消滅可能性自治体」からの脱却など、２期８年の実績を強調し、子育て環境の