元ＤｅＮＡヘッドコーチで２００４年アテネ五輪で日本代表コーチと努めた高木豊氏が２２日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本代表「侍ジャパン」の次期監督について考察した。２７年のプレミア１２、２８年ロス五輪、２９年ＷＢＣへと続く日本代表の指揮官。その条件として「統率力がある人。チームをまとめる力があるか。目標に向かわせる力があるか。そういうことがすごく大事」とし、「育てる場じゃないから。脂