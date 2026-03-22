【オランダ・エールディビジ第28節】(ホッフェルトスタディオン)NEC 2-2(前半1-2)ヘーレンフェーン<得点者>[N]チャロン・チェリー2(19分、57分)[ヘ]ジェイコブ・トレンスコウ(37分)、R. Meerveld(45分)