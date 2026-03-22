アメリカのトランプ大統領が、イランの発電所へ攻撃の可能性を示唆するなか、イランの国会議長は攻撃を受ければ、「地域全体の重要インフラが取り返しのつかないほど破壊されるだろう」などと警告しました。トランプ大統領は21日、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ、「さまざまな発電所を攻撃し、壊滅させる。最大の発電所から始める」と自身のSNSに投稿しました。これに対し、イランのガリバフ国会議長は自身のS