任期満了に伴う栃木県那須町の町長選挙が２２日投開票され、現職の平山幸宏氏（６３）がわずか１票差で逃げ切り、３回目の当選を果たした。平山氏の５０９９票に対し、前町議の小山田典之氏は５０９８票だった。３位は新人の笠間慎一郎氏で２２９票。１票差の勝利は、２０２２年４月、北海道音更町の町長選などであった。同数で抽選となったケースは、２３年５月の秋田県上小阿仁村、１９年４月の高知県東洋町、９９年４月の東