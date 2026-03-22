４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２２日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のロングインタビューで様々に語った。ミュージシャンとしての原点について聞かれると「中学２年の時に学校の人間関係でちょっとトラブルがあって。学校に行かない時期があって、あまりにも暇なんで、姉の部屋にギターがあって。そのギターを弾き始めたのが始めですね」と振