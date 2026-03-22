Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎの桜井和寿が２２日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のインタビューの様子が流れた。トーク番組に出演するのは２００２年の「笑っていいとも！」以来という。桜井は、歌唱法について、「今はピッチとか正しい音楽が主流になってくるから、その綺麗なものに寄せていくべきじゃないか…という自分がいる」と説明。「ひたすら研究と練習しています」と明かした。林氏が驚